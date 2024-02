POL-SH: Doppelt so viele Trucks mit technischen Mängeln und schlecht gesicherter Ladung unterwegs wie im Vorjahr

Kiel (ots) - Die Landespolizei sensibilisiert Beamte für schwere Raubdelikte, bei denen es die Täter offenbar gezielt auf homosexuelle und bisexuelle Männer abgesehen haben. Hintergrund sind entsprechende Taten, in denen gegenwärtig ermittelt wird. Irgendwo in Schleswig-Holstein: Die arglosen männlichen Opfer werden in den frühen Abendstunden auf ein abgelegenes ...

mehr