Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Jugendlicher mit Pfefferspray angegriffen - Zeugen gesucht!

Immenhausen (ots)

Ein bislang Unbekannter soll einen 15-Jährigen mit Pfefferspray attackiert und dabei verletzt haben. Die Tat ereignete sich bereits am Montag, dem 27. November 2023, gegen 21 Uhr im Bahnhof Immenhausen. Das 15-jährige Opfer klagte nach der Tat über Augenreizungen sowie Schmerzen im Gesichtsbereich und musste von seinem Vater ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Bei der Polizeistation Hofgeismar wurde die Tat letztendlich zur Anzeige gebracht und zuständigkeitshalber an die Bundespolizeiinspektion Kassel übermittelt, die nun die weiteren Ermittlungen führt.

Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Lediglich der Hinweis, dass der Täter auf den Spitznamen ,,Leo'' hört.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell