Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anhänger steht in Flammen

Apolda (ots)

Auf einem verlassenen Grundstück in der Nordstraße in Apolda stand gestern Abend ein sogenannter Klaufix in Flammen. Passanten bemerkten das Feuer und alarmierten umgehend Polizei und Feuerwehr. Der alte, schrottreife Anhänger war gefüllt mit Pflanzenresten und Reifenteilen. Durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Nur ein Baum, welcher direkt neben dem Anhänger stand, erlitt geringfügige Schäden. Der Anhänger selbst war bereits vorher stark beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

