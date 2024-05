Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Prüfung einer Ruhestörung Cannabispflanzen gefunden

Weimar (ots)

Am Sonntag, kurz vor Mitternacht, wurden Polizeibeamte zu einer Ruhestörung in Legefeld gerufen. Der betroffene, einschlägig polizeibekannte 54jährige Wohnungsinhaber öffnete die Tür nicht. Da die Musik aber derart laut war, dass an Ruhe für die anderen Mieter nicht zu denken war, wurde die Feuerwehr zur Wohnungsöffnung hinzu gerufen. Nachdem der Zutritt zur Wohnung möglich war, wurden neben dem stark alkoholisierten Mieter auch noch mehrere Cannabispflanzen festgestellt, die über das erlaubte Maß hinausgingen. Sie wurden beschlagnahmt und eine entsprechende Anzeige aufgenommen.

