Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: 40 Kinder zu Gast bei der Feuerwehr - Brandschutzerziehung in Bruckhausen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hünxe (ots)

Insgesamt 40 Mädchen und Jungen konnte die Einheit Bruckhausen gestern Vormittag in der Feuerwache am Waldweg begrüßen. Für die Klassen 2a und 2b der Grundschule Am Dicken Stein in Bruckhausen stand die mit Spannung erwartete Brandschutzerziehung auf dem Programm.

Im theoretischen Teil lernten die Kinder zum Beispiel den Sinn und Zweck von Rauchmeldern kennen. Natürlich durfte auch ein Blick hinter die Kulissen nicht fehlen. Die Einsatzkräfte stellten ihre persönliche Schutzausrüstung vor und führten durch die Feuerwache. Ein immer wiederkehrendes Highlight war die Besichtigung der Fahrzeuge, bei der alle Kinder gespannt zuhörten.

Nach 15 Jahren Brandschutzerziehung übergab Bernd Stevens gestern die Verantwortung an seinen Kameraden Andre Scheithauer. Er hat die Besuche der Kindergärten und Schulen schon lange unterstützt und wird nun die Organisation und Durchführung übernehmen. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe und bedanken uns für die geleistete Arbeit bei allen Beteiligten!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell