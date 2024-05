Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beifahrerin bei Unfall leichtverletzt

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 15.05.2024, gegen 16:45 Uhr wollte ein 61 Jahre alter Autofahrer vom Parkplatz "Leininger Center" nach links in die Kirchheimer Straße, also in Richtung Stadtmitte, einbiegen. Hierbei übersah er einen in Richtung Kirchheim fahrenden Pkw, den ein 59 Jahre alter Mann fuhr, und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des 59-Jährigen leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10000 Euro.

