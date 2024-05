Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - älterer Herr Opfer von Trickbetrügern

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 14.05.2024 gegen 12:00 Uhr wurde ein älterer Herr aus Bad Dürkheim auf einem Parkplatz in der Bruchstraße Opfer eines Trickbetrügers. Als der 73-Jährige gerade dabei war seinen Einkauf in seinen PKW zu laden wurde er von einem bislang unbekannten Spendensammler angesprochen. Anschließend wurde er zum Dank und Abschied von dem Spendensammler umarmt. Hierbei entwendet der unbekannte Täter 100 EUR aus seinem Geldbeutel. Der männliche Täter war 175cm groß, 40-45 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und trug einen Ziegenbart. Bekleidet war er mit einer lange dunklen Hose und einem hellen Hemd. Er sprach gebrochen Deutsch. Die Polizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Trickdiebstahls dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

