Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Reifen an Pkw zerstochen

Ulm (ots)

Mit einem sehr skurrilen Fall von Selbstjustiz ist aktuell das Polizeirevier Heidenheim beschäftigt. Die Beamten wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Leonhardstraße in Heidenheim gerufen. Unbekannte hatten an zwei Autos die Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge parkten in einem Bereich, welcher Anwohnern zum Beparken vorbehalten ist. Eine Berechtigung hierfür hatten beide Fahrzeuge nach ersten Erkenntnissen nicht. An einem Fahrzeug hinterließen die Täter einen Zettel, auf welchen der Parkfrevel angeprangert und die zerstochenen Reifen als "Strafe" dargestellt wurden. Die Polizei Heidenheim (07321/3220) sucht für den Vorfall Zeugen. Der Schaden an den beiden Pkw summiert sich auf gut 2.000 Euro.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer v.D. (Ziller), 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 0124335

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell