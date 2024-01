Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Gefährliches Überholmanöver

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Gefährdung und einem Unfall am vergangenen Samstag bei Süßen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, fuhr eine Zeugin vergangene Woche Samstag (13.1.24) gegen 8.30 Uhr auf der B466 von Donzdorf in Richtung B10. Kurz vor der Anschlussstelle Süßen-Ost überholte der Fahrer eines schwarzen Mercedes wohl ein hinter der Zeugin fahrendes silberfarbenes Auto und auch die Zeugin. Vor ihr scherte der Mercedes mit knappen Abstand ein, so dass die Zeugin zu einer Bremsung gezwungen wurde. Nur durch ihr umsichtiges Verhalten kam es offenbar nicht zum Zusammenstoß. Wie die Zeugin weiter berichtete, verlor der Fahrer nach dem Einscheren offensichtlich die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts auf den Seitenstreifen. Dort soll es beinahe zu einem Kontakt mit den Leitplanken gekommen sein, als der Mercedes mit hoher Geschwindigkeit davon fuhr. Allerding kam der unbekannte Fahrer nicht weit. Denn bei der Auffahrt zur B10 Anschlussstelle Süßen-Ost in Richtung Stuttgart geriet der Mercedesfahrer laut der Zeugin nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Grünen. Zuvor hatte er noch einen Leitpfosten überfahren, ehe er dann flüchtete. Um den Flurschaden und den Schaden an der Verkehrseinrichtung kümmerte er sich nicht und raste mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart davon. Am Auto der Zeugin ist kein Schaden entstanden. Den Schaden an der Flur und dem Leitpfosten schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

In diesem Zusammenhang sucht jetzt das Polizeirevier Eislingen (Tel. 07161/8510) weitere Zeugen, die möglicherweise durch das riskante Fahrverhalten des schwarzen Mercedes gefährdet wurden. Die Polizei sucht auch insbesondere den Fahrenden des silbernen Autos, der von dem schwarzen Mercedes noch auf der B466 überholt worden war. Über das abgelesene Kennzeichen an dem Mercedes wurden durch das Polizeirevier Eislingen Ermittlungen beim Fahrzeughalter durchgeführt. Die Ermittlungen zum Unfallzeitpunkt verantwortlichen Fahrzeugführer dauern noch an.

