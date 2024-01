Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall mit Müllfahrzeug

Am Donnerstag erlitt ein 37-Jähriger in Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 7.25 Uhr war eine Mercedes-Fahrerin auf dem rechten Fahrstreifen der Illerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Die 65-Jährige versuchte auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, um ein Müllfahrzeug zu überholen. Dabei übersah sie wohl einen Autofahrer, der neben ihr fuhr. Der Mann hupte, um auf sich aufmerksam zu machen. Dadurch erschrak die Frau und lenkte wieder nach rechts. Dabei stieß sie gegen das Trittbrett am linken Heck des Müllfahrzeugs, auf dem ein 37-jähriger Mülllader stand. Der Mann stürzte auf die Straße. Mit leichten Verletzungen gelang es ihm zum Straßenrand zu rollen, um nicht von weiteren Fahrzeugen gefährdet zu werden. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf 3.000 Euro, den am Müllfahrzeug auf 500 Euro.

