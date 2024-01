Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag stießen zwei Fahrzeuge in Giengen zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 13.45 Uhr fuhr der 66-Jährige mit seinem Mercedes in der Margarete-Steiff-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Die 53-jährige Mazda Fahrerin fuhr in der Färberstraße. An der Einmündung zur Margarete-Steiff-Straße wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den Mercedes Fahrer, welcher von rechts kam. Dieser hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall der zwei Fahrzeuge. Vor Ort nahm die Polizei den Unfall auf und stellte einen Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro fest. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

