POL-UL: (UL) Ulm - Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Am Montag verursachte eine 55-Jährige in Ulm einen Schaden mit einer Verletzten.

Der Unfall ereignete sich um 17.15 Uhr in der Blaubeurer Straße. Die 55-Jährige fuhr mit Toyota in Richtung Blaustein. Auf Höhe der Kreuzung Kurt-Schumacher-Ring hielten vor ihr mehrere Fahrzeuge wegen einer roten Ampel. Das bemerkte wohl die Fahrerin des Toyota zu spät. Sie fuhr dem Seat einer 22-Jährigen in das Heck. Den Seat schob es auf einen Audi eines 56-Jährigen. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ulm-West ermittelt nun, wie es genau zu dem Unfall kam. Den Schaden an den drei Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Der Seat musste abgeschleppt werden.

