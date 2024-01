Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - In Haus eingebrochen

Zutritt in ein Haus verschaffte sich ein Unbekannter zwischen Dienstag und Donnerstag in Rechberghausen.

Ulm (ots)

Zwischen 16 und 15 Uhr drang ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Straße Gsteinig ein. Wie der Täter in das Haus gelangte, muss die Polizei noch ermitteln. Denn Aufbruchspuren waren nicht vorhanden. Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlten der Einbrecher mehrere Zimmer. In einer Schublade fand er Münzen, welche der Dieb mitnahm. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

