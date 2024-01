Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rauch in Wohnung

Am frühen Freitagmorgen sorgte vergessenes Essen auf dem Herd für einen Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Kurz nach 4 Uhr meldete ein Zeuge einen aktiven Rauchmelder in der Riedgasse. Dieser sei seit einer Stunde in der Nachbarwohnung aktiv. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Beschädigung an der Haustüre fest. Nach mehrmaligem Klingeln öffnete der Bewohner die Wohnung. Der Herd des 55-Jährigen war eingeschaltet und führte zu einer Rauchentwicklung. Der Mann hatte Verletzungen im Gesicht und kam in ein Krankenhaus. Diese stammten vermutlich durch einen Sturz in der Wohnung. Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung, so dass diese am Ende wieder betreten werden konnte.

