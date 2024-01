Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zweimal draufgeRAUSCHt und abgehauen

Ein Betrunkener hatte am Donnerstag in Göppingen große Mühe beim Einparken und verursachte dabei Schaden.

Ulm (ots)

In der Friedrichstraße parkte kurz vor 18.45 Uhr ein 50-Jähriger mit seinem Auto ein. Das misslang aber gewaltig. Denn beim Einparken stieß der Fahrer des Mercedes gegen einen geparkten Skoda. Anschließend rangierte er hin und her und stieß dabei erneut gegen das geparkte Fahrzeug. Zeugen sahen dies und verständigten die Polizei. Auf die Ansprache der Zeugen reagierte der 50-Jährige nicht und flüchtete. Allerdings kam er nur rund 70 Meter weit und kam dort an einem Verkehrszeichen zum Stehen. Die verständigte Polizei traf den Fahrer noch am Steuer des Mercedes an. Die Beamten bemerkten bei der Unfallaufnahme, dass der 50-Jährige betrunken war. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. Deshalb musste er mit in eine Klinik. Dort nahm ihm eine Ärztin Blut ab. Seinen Führerschein musste der 50-Jährige abgeben und sein Auto stehen lassen.

++++0115437(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell