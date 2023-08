Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.08.2023

Goslar (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag eine Geldkassette in einem Altenheim in der Martin-Luther-Straße in Goslar.

Zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr, hatte sich der oder die Unbekannte Zutritt zum Speisesaal der Einrichtung verschafft und entwendete dort die Geldkassette aus einem Schrank.

Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte auf der Danziger Straße im Stadtteil Jürgenohl einen geparkten blauen VW Golf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Das verursachende Fahrzeug touchierte vermutlich im Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Breslauer Straße geparkten Golf und beschädigte dabei dessen linken Außenspiegel. Der Unfall ereignete sich am Montagabend, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr.

Die Ermittlungen zur Unfallflucht führt die Polizei Goslar und nimmt Hinweise unter der Amtsnummer (05321) 339-0 entgegen.

