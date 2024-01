Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag kam es in Heidenheim zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Ulm (ots)

Gegen 18.45 Uhr fuhr ein VW-Fahrer in der Straße In den Seewiesen geradeaus in Richtung Im Fürsamen. Von links kam ein Porsche-Fahrer. Der war in Richtung Schnaitheim unterwegs und hatte Vorfahrt. Als der VW-Fahrer den Kreuzungsbereich überqueren wollte, übersah er Porsche. Durch die Glätte auf den Straßen und unangepasster Geschwindigkeit war ein rechtzeitiges Abbremsen nicht mehr möglich. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf und stellte einen Sachschaden von insgesamt etwa 5.000 Euro an den Autos fest. Personen wurden nicht verletzt.

++++0115475

Lisa Karaduman, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell