PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Raub auf Supermarkt +++ Corona-Betrüger erfolgreich +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Baustellengeräte entwendet +++ Dachstuhlbrand in Kriftel +++ Unfallflucht & Auffahrunfall in Schwalbach

Hofheim (ots)

1. Raub auf Supermarkt,

Hofheim, Am Alten Bach, Donnerstag, 01.06.2023, 19:00 Uhr

(da)Am Donnerstagabend kam es in der Hofheimer Innenstadt zu einem schweren Raub auf einen Supermarkt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen betrat ein Mann kurz vor 19 Uhr den Markt in der Straße "Am Alten Bach". Hier zwang er eine Verkäuferin unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe der Tageseinnahmen, die er in seinem mitgeführten Rucksack verstaute. Mit der Beute floh er dann über die Hauptstraße in Richtung des Bahnhofs. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bisher nicht gefasst werden. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen ca. 40 Jahre alten Mann. Er war 155-160cm groß, hatte dunkle kurze Haare, trug einen blauen Anzug und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Kriminalpolizei ist nun mit den Ermittlungen betraut und nimmt unter 06196 / 2073-0 Hinweise entgegen.

2. Corona-Betrüger in Schwalbach erfolgreich, Schwalbach, Donnerstag, 01.06.2023, 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr

(da)Wie vielfältig Telefonbetrüger derzeit vorgehen, zeigte sich am Donnerstag in Schwalbach am Taunus. Berichtete die Polizei erst am Vortag von erhöhtem Aufkommen sogenannter "Schockanrufe", bei denen vermeintliche Angehörige einen Verkehrsunfall hatten und die Angerufenen deshalb zur Zahlung einer Kaution gedrängt werden, so traf es nun eine 85-jährige Schwalbacherin. Die Masche war hier jedoch eine andere. Gegen 10:30 Uhr meldete sich der vermeintliche Enkel der Rentnerin. Dieser sei an Corona erkrankt. Er habe nun mit schweren Langzeitfolgen zu kämpfen und sei auf ein teures Medikament angewiesen. Hierzu benötige er 10.000EUR. Durch die geschickten und hochgradig professionellen Manipulationen des Anrufers ließ sich die 85-Jährige überzeugen und händigte im Nachgang des Telefonats einen vierstelligen Geldbetrag an eine ihr unbekannte Person aus. Die Übergabe erfolgte in der Schwalbacher Innenstadt an einen Mann im Alter von 30-35 Jahren mit kräftiger Statur. Sein Gesicht war durch eine Mütze sowie eine medizinische Maske verdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen. Sollten Sie Fragen zu aktuellen Betrugsmaschen haben, wenden Sie sich an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus (praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de) oder für eine telefonische Beratung unter 06192 / 2079-231 an den Polizeilichen Berater Polizeioberkommissar Jürgen Seewald.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Soden-Neuenhain, Luchspfad, Freitag, 26.05.2023, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 01.06.2023, 10:30 Uhr

(da)Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag (26.05.2023) auf Donnerstag (01.06.2023) in ein Einfamilienhaus in Bad Soden-Neuenhain ein. Nachdem die Einbrecher gewaltsam in das Wohnhaus eingedrungen waren, durchwühlten sie die Innenräume bis sie schlussendlich mit erbeutetem Schmuck im Gepäck das Weite suchten. Neben den durchwühlten Zimmern ließen die Täter einen Sachschaden von knapp 1.000EUR zurück. Da bisher keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter 06196 / 2073-0 entgegengenommen.

4. Baustellengeräte entwendet,

Hofheim, Seilerbahn, Mittwoch, 31.05.2023, 17:30 Uhr bis Donnerstag 01.06.2023, 07:00 Uhr, Hochheim, Eugenie-Hummel-Ring, Mittwoch, 31.05.2023, 19:30 Uhr bis Donnerstag 01.06.2023, 08:00 Uhr

(da)Gleich zweimal wurden in der Nacht auf Donnerstag Baustellengeräte aus Rohbauten im Main-Taunus-Kreis entwendet. In Hofheim entwendeten Unbekannte Baustellengerätschaften in Höhe von ca. 20.000EUR. Zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr und Donnerstag, 07:00 Uhr verschafften sich die Diebe Zugang zu dem Rohbau in der Straße "Seilerbahn" Ecke "Alte Bleiche". Hier öffneten sie gewaltsam mehrere Stahlschränke und entwendeten die darin gelagerten Geräte. Täterhinweise sind bisher nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim nimmt unter 06192 / 2079-0 Hinweise entgegen. Ähnlich trug es sich auf einer Baustelle in Hochheim zu. Hier gelangten die Diebe über ein Fenster in den Rohbau im Eugenie-Hummel-Ring und entwendeten hier eine Putzmaschine im Wert von ca. 8.000EUR. Als möglicher Tatzeitraum wird hier der Mittwoch, 19:30 Uhr bis Donnerstag 08:00 Uhr angenommen. Ihre Hinweise in diesem Fall richten Sie bitte unter 06145 / 5476-0 an die Polizeistation Flörsheim.

5. Scheinwerferdiebstahl in Hofheim,

Hofheim, Kantstraße, Freitag, 02.06.2023, 00:20 Uhr (da)Unbekannte entwendeten am Freitag in Hofheim die Scheinwerfer eines PKW. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Porsche Cayenne. Dieser war gegen 00:20 Uhr in der Kantstraße abgestellt, als sich die Diebe an ihm zu schaffen machten. Hier gingen die Täter nicht zimperlich vor. Beim Ausbauen der ca. 6.000EUR teuren Scheinwerfer verursachten sie zeitgleich einen rund 2.000EUR hohen Sachschaden an der Karosserie. Auch durch die ausgelöste Alarmanlage des PKW ließen sie sich nicht von der Tat abbringen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Sollten Sie zur Sachverhaltsklärung beitragen können, nimmt die Polizeistation Hofheim Ihre Hinweise unter 06192 / 2079-0 entgegen.

6. Zerkratzter PKW in Kelkheim,

Kelkheim-Münster, Lorsbacher Straße, Sonntag, 28.05.2023, 14:30 Uhr bis Montag, 29.05.2023, 10:30 Uhr

(da)Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kelkheim-Münster eine Mercedes V-Klasse. Das Fahrzeug parkte von 14:30 Uhr bis 10:30 Uhr in der Lorsbacher Straße. Der Sachschaden der Kratzer, die sich von der Heckklappe über die Stoßstange ziehen, wird auf ca. 700EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Kelkheim unter 06195 / 6749-0 entgegen.

7. Dachstuhlbrand in Kriftel,

Kriftel, Beyerbachstraße, Donnerstag, 01.06.2023, 16:15 Uhr

(da)Ein Dachstuhlbrand versetzte am Donnerstagnachmittag die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kriftel in Aufregung. Gegen 16:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei informiert, dass in der Beyerbachstraße ein Dachstuhl brennen würde. Rauch und Flammen seien bereits zu sehen. Durch das zeitnahe Einschreiten der Einsatzkräfte konnte der Brand schnell eingedämmt und gelöscht werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt und konnten nach Beendigung der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000EUR. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nicht von einer strafbaren Handlung auszugehen.

8. Unfallflucht in Gewerbegebiet,

Schwalbach, Katharina-Paulus-Straße, Dienstag, 30.05.2023, 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(da)Am Dienstag kam es im Schwalbacher Gewerbegebiet zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Firmenparkplatz. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr parkte ein grauer VW T-Cross auf ebendiesem. Als sein Halter nun wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er Kratzer an der linken Seite der Frontstoßstange fest. Diese müssten bei einem Aus- oder Einparkversuch eines anderen Fahrzeugs entstanden sein. Jedoch fehlte vom Fahrer oder der Fahrerin jede Spur. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf ca. 2.000EUR. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06192 / 2079-0 entgegen.

9. Auffahrunfall in Schwalbach,

Schwalbach, Westring, Donnerstag, 01.06.2023, 10:20 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall in Schwalbach mit erhöhtem Sachschaden. Gegen 10:20 Uhr fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Peugeot 206 auf dem Westring und wollte in die Wilhelm-Leuschner-Straße abbiegen. Hierzu musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ihr 39-jähriger Hintermann zu spät und fuhr ihr mit seinem VW Polo auf. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von insgesamt über 11.000EUR, die Fahrzeuge waren aber weiterhin fahrbereit. Die 68-jährige Peugeot-Fahrerin wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht vonnöten. Der Fahrer des VW-Polo hingegen war bei Unfallaufnahme nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Somit wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

10. Aktueller Blitzerreport

(da)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

