Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit vom 12.05.2024, 12:00 Uhr bis 14.05.2024, 10:00 Uhr kam es im Bereich des WUMA-Parkplatzes zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die komplette Fahrer- und Beifahrerseite an einem Pkw der Marke Mercedes mittels eines spitzen Gegenstandes. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

