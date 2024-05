Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut negativ aufgefallen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 53-jähriger Neustadter, welcher am 15.05.2024 um 10:30 Uhr in der Ludwigstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem Citroen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten Anhaltspunkte gewonnen werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Bereits am 02.04.2024 fiel der Fahrer wegen einer Fahrt unter Cannabis-Einfluss auf. Daher wurde dem Neustadter auch am heutigen Tag eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel an einen Bekannten übergeben. Nun kommt auf diesen erneut ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird auch dieses Mal die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

