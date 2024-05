Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg

Grünstadt (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von ca. 8.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am gestrigen Dienstag, 14.05.2024, gegen 17:20 Uhr in der Otto-Fliesen-Straße ereignete. Aufgrund zweier die Fahrbahn überschreitender Personen wartete eine 43 Jahre alte Fahrerin eines Ford Focus ordnungsgemäß vor dem Fußgängerüberweg. Eine ihr nachfolgende 33 Jahre alte Peugeot-Fahrerin erkannte die Situation und hielt ebenfalls an. Die ihr wiederum nachfolgende 46 Jahre alte Fahrerin eines Ford Kuga erkannte die vor ihr stehen-den Pkw nicht und fuhr auf das Fahrzeug der 33-Jährigen auf. Dieses wurde auf den Pkw der 43-Jährigen geschoben. Die drei beteiligten Pkw waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

