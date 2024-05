Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: LKW-Brand bei Großkarlbach

Großkarlbach (ots)

Auf der L455, zwischen Großkarlbach und Freinsheim, geriet am heutigen Vormittag der Reifen eins LKW in Brand. Offenbar löste sich die Bremse des Reifens wegen eines technischen Defekts nicht, was zur Überhitzung und letztlich zum Brand führte. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht; hierfür wurde die L455 für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell