Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: schwerer Verkehrsunfall auf der K23 bei Esthal

Esthal (ots)

Am Sonntag (12.05.2024), gegen 15.25 h, ereignete sich auf der K23 zwischen Frankeneck und Esthal ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der 67jährige Führer eines Pkw Dacia befuhr die Kreisstraße in Richtung Esthal, als der Pkw aus bislang nicht feststehender Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst seitlich mit mehreren Bäumen kollidierte. Zuletzt stieß der Pkw frontal gegen einen weiteren Baum. Die beiden Insassen des Pkw wurden hierbei schwer verletzt. Die Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert, der Fahrer mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter verständigt. Die K23 war bis zum Ende der Unfallaufnahme ca. zwei Stunden voll gesperrt.

