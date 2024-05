Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Resümee Stadtfest Bad Dürkheim - Polizei zieht Bilanz

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 08.05.2024 bis 12.05.2024 fand das Stadtfest in Bad Dürkheim statt. Aus Sicht der Polizei in Bad Dürkheim verlief das Stadtfest ruhig. Insgesamt waren 3 einfache Körperverletzungen zu verzeichnen, wobei es sich hierbei in 1 Fall um Häusliche Gewalt handelte. In fast allen Fällen gerieten die Beteiligten meist aufgrund ihrer Alkoholisierung mit ihren Kontrahenten in Streit, der dann schließlich in Faustschläge ausartete.

Insgesamt zieht die Polizei Bad Dürkheim für das Stadtfest eine positive Bilanz und wir freuen uns schon jetzt auf das Stadtfest 2025.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell