Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in der Käsbrünnlestraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht am Donnerstag (21.03.2024) zwischen 09:30 Uhr und 14:20 Uhr in einem Parkhaus in der Käsbrünnlestraße in Sindelfingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen geparkten Mercedes und machte sich anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

