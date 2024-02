Feuerwehr München

FW-M: Waldkauz-Jungtier gerettet (Sendling)

Montag, 26. Februar 2024, 13.24 Uhr

Isarauen

An den Isarauen ist heute ein kleines flauschiges Waldkauzjunges gerettet worden. Durch Zufall wurde der Vogel entdeckt.

Ein Vater besuchte mit seinem Sohn den Spielplatz am Flaucher. Plötzlich entdeckten die beiden im Geäst eines umgestürzten Baumes ein kleines flauschiges Federknäuel. Bei näherem Hinsehen erkannten sie den kleinen Waldkauz, der sich dort versteckt hatte. Vermutlich befand sich in dem umgestürzten Baum das Nest des Tieres. Die hinzugerufene Besatzung unseres Kleinalarmfahrzeuges nahm das augenscheinlich unverletzte kleine Wesen vorsichtig auf und brachte es in eine private Auffangstation für Wildtiere. Dort wird der kleine Waldkauz jetzt aufgepäppelt. Wenn er wieder bei Kräften ist, wird er dann wieder an der Stelle, wo er gefunden wurde, in die Natur entlassen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

