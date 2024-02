FW-M: Brand in Wohnhaus (Maxvorstadt)

München (ots) - Samstag, 24. Februar 2024, 00.05 Uhr Valpichlerstraße und Rappstraße Am frühen Samstagmorgen ist die Feuerwehr München zu zwei kurz aufeinanderfolgenden Einsätzen gerufen worden, um Brände an Recyclingtonnen zu löschen. Der erste Einsatz wurde in der Valpichlerstraße um 00.05 Uhr gemeldet, als Anwohner Flammen an zwei Kunststoffrecyclingtonnen entdeckten. Mit einem Trupp, ausgerüstet mit ...

mehr