Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Gartenhütte in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen Brandstiftung ermittelt der Polizeiposten Weil der Stadt seit Mittwochabend (20.03.2024) gegen noch unbekannte Täter. Die Unbekannten setzten auf noch unklare Art und Weise eine Gartenhütte im Gewann Hohenstein in Weil der Stadt in Brand. Gemeldet wurde die brennende Hütte, die sich in der Verlängerung der Brunnenstraße befindet, gegen 17.20 Uhr. In der Folge rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus.

Zeugen fielen in Tatortnähe zwei noch unbekannte junge Männer auf. Sie wurden als 15 bis 18 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Einer der beiden hatte dunkle, der andere lockige Haare. Möglicherweise handelt es sich bei den beiden um weitere Zeugen.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 6.000 Euro belaufen.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Weil der Stadt in Verbindung zu setzen.

