POL-LB: Hildrizhausen: 44-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag (19.03.2024) und Mittwoch (20.03.2024) 07:30 Uhr in der Straße "Im Erlengrund" in Bissingen in ein Firmengebäude ein. Unter Krafteinwirkung überwunden die Täter ein Kippfenster und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Hier betraten die Täter die Büroräumlichkeiten und durchsuchten diese. Dabei entwendeten sie eine vorgefundene ...

