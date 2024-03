Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: 75-Jähriger fährt in Arztpraxis

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich weil er das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte, fuhr ein 75 Jahre alter Audi-Lenker am Donnerstag in eine Arztpraxis in der Feuerbacher Straße in Gerlingen. Der Senior wollte gegen 09.45 Uhr vermutlich seinen Pkw auf einem Parkplatz vor der Praxis abstellen. Kurz darauf stand er jedoch mitsamt seinem Fahrzeug im Wartezimmer. Bei dem Einparkmanöver hatte er wohl die Kontrolle über seinen PKW verloren und war durch die Verglasung gebrochen. Während der Fahrer unverletzt blieb, wurde eine 73 Jahre alte Frau, die sich während des Vorfalls im Wartezimmer aufhielt, durch Glassplitter leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des Seniors entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der an der Hausfassade, den Fenstern und im Innenraum der Arztpraxis entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt. Die angerückte Feuerwehr schob den Audi aus der Praxis auf den Parkplatz, wo er später dann abgeschleppt wurde.

