Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Erneute Farbschmierereien auf Schulgelände

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten zwischen Freitagabend (15.03.2024) 18:00 Uhr und Mittwochmorgen (20.03.2024) 07:00 Uhr in der Straße "Im Sommerfeld" in Hildrizhausen mehrere Wände eines Schulzentrums. Die Unbekannten verunstalteten mit Sprühfarbe die Wände mit unterschiedlichen Symbolen und Buchstaben. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Holzgerlingen in Verbindung zu setzen.

Bereits zwischen 08.03.2024 und 10.03.2024 kam es zu ähnlichen Farbschmierereien im Bereich des Schulzentrums (wir berichteten am 13.03.2024 - 15.16 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5734604). Ob ein möglicher Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell