Feuerwehr Dresden

FW Dresden: PKW-Brand greift auf Fassade über

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann: 26. Januar 2024 09:30 - 11:15 Uhr

Wo: Am Promigberg / Weixdorf

Die Feuerwehr wurde über die Integrierte Regionalleitstelle zu einem PKW-Brand in einem Gewerbegebiet alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte am Ereignisort eintrafen, fanden sie drei PKW in Vollbrand vor, welche direkt an der Außen-wand eines Betriebsgebäudes geparkt waren. Die Flammen hatten bereits auf die Fassade übergegriffen und mehrere Fenster bersten lassen. Der Brand drohte, sich auf weitere Bereiche des Gebäudes auszubreiten. Zeugen berichteten zudem von mehreren kleinen Explosionen, welche vom Brand ausgingen. Zwei Trupps konnten das Feuer unter Atemschutz zügig bekämpfen, wodurch zusätzliche Beschädigungen des Gebäudes verhindert werden konnten. Die Verrauchung der Räumlichkeiten konnten mittels Lüfter beseitigt werden. Im Anschluss daran wurden Messungen durchgeführt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 50 Einsatzkräf-te der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswache Klotzsche, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehren Klotzsche und Weixdorf.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell