Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Schmierereien rund um das Schulgelände

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verunstalteten zwischen Freitagabend (08.03.2024) und Sonntagmorgen (10.03.2024) in Hildrizhausen mehrere Gebäude und andere öffentliche Einrichtungen in den Straßen "Im Sommerfeld" / Würmstraße / Schöbuchstraße, darunter eine Schule, eine Sporthalle, ein Freibad und ein Sportplatz. Die Unbekannten sprühten dort unterschiedliche Sprüche unter anderem auf Gebäudefassaden, Geländer und Verkehrsschilder. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Holzgerlingen in Verbindung zu setzen.

