Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Bargeld aus Wohnung gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein dreister Dieb trat am Montag (11.03.2024) gegen 10:30 Uhr in Asperg in Erscheinung. Ein 93-Jähriger und seine Ehefrau arbeiteten im Garten ihres Einfamilienhauses in der Königstraße, als der noch unbekannte Mann die offenstehende Garage betrat und von dort aus in das Wohnhaus des Ehepaars gelangte. Dort nahm er sämtliches Münz- und Scheingeld aus zwei Geldbeuteln und verließ das Haus durch die Haustür. Dabei wurde er von dem 93-Jährigen bemerkt und angesprochen, woraufhin er in gebrochenem Deutsch nach Arbeit fragte. Als der Senior dies verneinte, entfernte sich der Unbekannte zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er war offenbar dunkel bekleidet und soll eine dunkle Strickmütze getragen haben. Sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt der Polizeiposten Asperg unter Tel. 07141 15001-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

