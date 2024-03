POL-LB: Ehningen: Mit 2 Promille unterwegs und gegen Baum gefahren

Ludwigsburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Zeit zwischen Freitag (01.03.2024) und Samstag (09.03.2024) in der Bahnhofstraße in Waldenbuch ereignete. Ein bislang Unbekannter war mit einem Fahrzeug in der Bahnhofstraße unterwegs, als er mutmaßlich zunächst über den Bordstein und dann gegen den Werkszaun eines dort ansässigen Unternehmens fuhr. Anschließend setzte er ...

mehr