Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unbekannter fährt gegen Werkszaun und flieht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Zeit zwischen Freitag (01.03.2024) und Samstag (09.03.2024) in der Bahnhofstraße in Waldenbuch ereignete. Ein bislang Unbekannter war mit einem Fahrzeug in der Bahnhofstraße unterwegs, als er mutmaßlich zunächst über den Bordstein und dann gegen den Werkszaun eines dort ansässigen Unternehmens fuhr. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile gefunden, denen zufolge es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Mercedes Sprinter gehandelt haben könnte. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Waldenbuch in Verbindung zu setzen.

