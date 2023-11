Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte setzen Altkleidercontainer in Brand

Saalfeld (ots)

In der zurückliegenden Nacht verursachten Unbekannte einen Brand an zwei Altkleidercontainern im Bereich des LIDL/ Groschenmarktes in der Fingersteinstraße in Saalfeld. Kurz nach 01 Uhr bemerkten Zeugen die zwei in Brand stehenden Container und infomierten Polizei und Feuerwehr. Der entstandene Schaden beträgt rund 2000,00 Euro, da die Container erhebliche Beschädigungen aufwiesen- der Inhalt brannte völlig aus. Hinweise zu möglichen Verursachern nimmt die Saalfelder Polizei unter der Vorgangsnummer 0303714 entgegen.

