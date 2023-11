Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Taxifahrer verhindert Schlimmeres

Rosenthal am Rennsteig (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde die Polizei durch einen 37-jährigen Taxifahrer über einen Trickbetrug zum Nachteil einer 97-Jährigen informiert. Die Seniorin erhielt einen Anruf durch unbekannte Täter. Bei diesem Telefonat wurde der 97-Jährigen ein Unfall eines Familienangehörigen vorgetäuscht und eine angeblich notwendige Kaution gefordert. An ihrer Wohnadresse in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig holten die unbekannten Täter einen Geldbetrag von ca. 20.000 Euro ab und forderten kurz darauf noch mehr Geld. Daraufhin fuhr die 97-Jährige mit einem Taxi in Richtung eines Geldautomaten. Der 37-jährige Taxifahrer erkannte die Situation und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Polizisten nahmen sich dem Sachverhalt an und konnten die Seniorin über den stattgefundenen Betrug aufklären sowie einen erneuten Vermögensverlust verhindern.

