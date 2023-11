Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfall zwischen Auslieferfahrzeug und Radfahrer gesucht

Bad Blankenburg (ots)

Am Sonntagabend kam es in Bad Blankenburg zu einem Unfall, sodass nun Zeugen sowie ein Unfallbeteiligter gesucht werden. Gegen 19:00 fuhr der Fahrer eines Lieferservices die Wirbacher Straße in Bad Blankenburg in Richtung Bahnhofstraße entlang. Im Bereich der Einmündungen Hofgeismarer Straße/ Zum Windorf kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Ford Transit sowie einem männlichen Radfahrer, der aus einer dort befindlichen Personengruppe, herausgefahren kam. Dabei wurde offensichtlich der rechte Außenspiegel des Lieferwagens beschädigt, wie im Nachgang bekannt wurde. Vor Ort lehnte der bisher unbekannte Radfahrer die Hinzuziehung von Rettungsdienst und Polizei ab. Zum Zwecke der Ermittlungen werden nun der ca. 20-jährige Radfahrer sowie weitere Zeugen des Unfalls gesucht. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei telefonisch (03671-560) unter der Vorgangsnummer 0302461 entgegen.

