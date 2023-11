Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Besonders dreister Diebstahl aufgeklärt - Trunkenheitsfahrt unterbunden

Schleiz (ots)

Am 19.11.2023 gegen 22:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz einen 23- jährigen Mann, da an dessen genutzten E-Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Roller erst am 18.11.2023 von einem Parkplatz eines Schleizer Einkaufsmarktes entwendet worden war. Weiterhin war die Fahrtauglichkeit beim 23- Jährigen nicht gegeben, da ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis reagierte. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Schleiz. Der Roller wurde vor Ort sichergestellt, damit dieser seinen rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden kann. Der 23- Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen Diebstahls und Fahrens unter berauschenden Mitteln verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell