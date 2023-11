Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dieb entkam ohne Beute - Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Am frühen Samstagabend, gegen 17:30 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Kunde im EDEKA Sonneberg verschiedene Waren aus dem Regal entnahm und in seinen Rucksack verstaute. Als er den Kassenbereich passierte, wurde er vom Verkaufspersonal angesprochen und festgehalten. Hierbei wehrte er sich. Ein Zeuge griff nach seinem Rucksack. Dem Täter gelang es sich loszureißen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Seinen Rucksack ließ er im Markt zurück. Zeugen, welche Hinweise zum bislang unbekannten Täter abgeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

