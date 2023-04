Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom Samstagnachmittag 15:00 Uhr bis Sonntagmittag 12:00 Uhr bei gleich zwei Pkw die Scheiben mit Flaschen eingeschlagen. In der Arnstädter Bärwinkelstraße wurde hierbei mit einer Weinflasche bei einem Pkw Toyota die Fensterscheibe der hinteren Tür der Beifahrerseite eingeschlagen sowie zwei Eindellungen an der Fahrzeugtür verursacht. Der Sachschaden am Toyota wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Des Weiteren wurde bei einem Pkw VW in der Arnstädter Arnbergstraße mittels einer Bierflasche die Heckscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und ein Schaden von schätzungsweise 1000,- Euro verursacht. Beide Tatorte sind nur wenige Meter voneinander entfernt. Ob es sich um den selben Täter handelt und die Taten miteinander in Verbindung stehen ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese sich unter der Bezugsnummer 0096773/2023 bzw. 0096976/2023 zu melden. (dl)

