Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Graffiti-Schmierereien: Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

In insgesamt vier Fällen kam es am zurückliegenden Wochenende zu Graffiti-Schmierereien in Saalfeld, sodass nun Zeugen gesucht werden. Folgende Bereiche waren zwischen Ende der vergangenen Woche und Sonntagabend betroffen: -Am Turnhallengebäude des Gymnasiums brachten Unbekannte "Am Lerchenbühl" mehrere Schriftzüge mit grünem Spray und schwarzen Filzstift an. -An zwei Transportern sowie der Hausfassade in der Albert-Schweitzer-Straße Höhe Hausnummer 134 schmierten Unbekannte mit grüner und lila Sprühfarbe. -An der Rückwand eines Getränkemarktes "Am Kirchweg" sprühten bzw. malten Unbekannte ebenfalls mehrere Schriftzüge auf. -Zwei Bushaltestelle in der Rudolstädter Straße wurden ebenfalls beschmiert.

Die Graffiti waren insgesamt zwischen 20cm bis maximal 5 Meter lang, es konnte jeweils kein politischer Bezug o.ä. erkannt werden. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei, u.a. unter der Vorgangsnummer 0301630 oder 0301829, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell