Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Baucontainer

Steinach (ots)

In der Zeit vom 19.11.2023, 15:30 Uhr bis zum 20.11.2023, 07:00 Uhr, kam es in Steinach in der Haselbacher Straße zu einem Einbruch in zwei Baucontainer. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam in die Container ein und stahlen mehrere große Baugeräte, darunter eine Rüttelplatte. Der Wert des Beuteguts wird auf einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0302732 bei der Polizei in Sonneberg unter 03675-8750 zu melden.

