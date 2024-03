Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L 1125

Sachsenheim: An Ampel aufeinander gefahren - zwei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen kam es am Montagmorgen (11.03.2024) gegen 07:45 Uhr in Sachsenheim auf der Landesstraße 1125 auf Höhe des Gewerbeparks Eichwald. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW bremste an der Ampelanlage der Einmündung zur Breuninger Straße ab, da diese bereits Gelb zeigte. Hinter ihr waren eine 41-jährige BMW-Fahrerin sowie ein 22-jähriger Golf-Fahrer unterwegs und nahmen die Situation mutmaßlich nicht mehr rechtzeitig wahr. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem die 41-Jährige und der 22-Jährige sich jeweils leichte Verletzungen zuzogen und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 28.000 Euro. Bei den erforderlichen Aufräumarbeiten auf der L 1125 unterstützte die Feuerwehr Sachsenheim mit mehreren Fahrzeugen und entsprechenden Einsatzkräften.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell