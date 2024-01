Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Mountainbikes/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Im Zeitraum von Montag, 15.01.2024 bis Dienstag, 23.01.2024, 15.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein weißes Mountainbike der Marke Bulls, welches in der Pirmasenser Straße oberhalb eines dort ansässigen Cafés abgestellt war. Das Fahrrad, welches einen Wert von ca. 500.- Euro hat, stand unter einer Überdachung und war an einem Fahrradständer angeschlossen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten ? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

