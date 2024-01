Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 24.01.2024,19:00 Uhr - 21:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Pirmasenser Straße 120. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Befahren der Pirmasenser Straße in Richtung Sickingerhöhstraße den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten roten Opel-Astra und entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Sickingerhöhstraße, obwohl er Fremdschaden von eund 200 Euro verursacht hatte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell