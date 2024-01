POL-PDPS: Korrektur des Zeitpunktes des Brandes an der IGS

Münchweiler und Merzalben (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter sowohl in die Grundschule in Münchweiler, Römerstraße 20, als auch in die Grundschule in Merzalben, Bischof-Emanuel-Straße 13 ein. In Münchweiler wurde die Tatzeit auf Dienstag, 21:00, bis Mittwoch, 06:30 Uhr, und in Merzalben auf Dienstag, 19:00, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, eingegrenzt. In Münchweiler wurde der ...

mehr