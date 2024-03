Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf der Kreuzung Oberndorfer Straße/ Berner Gasse (21.03.2024)

Rottweil (ots)

Eine Leichtverletzte und insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Kreuzung Oberndorfer Straße/ Berner Gasse ereignet hat. Eine 46-jährige Toyota-Fahrerin war auf der Berner Gasse unterwegs und bog an der Kreuzung nach links auf die Oberndorfer Straße ein. Hierbei kollidierte die Frau mit einem Kia eines 23-Jähriger, der auf der Oberndorfer Straße in stadtauswärtige Richtung fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 16-jährige Beifahrerin im Kia leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren medizinischen Untersuchung in eine Klinik.

