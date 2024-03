Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/ Lkr. Rottweil) Unfall- Gas- und Bremspedal verwechselt (21.03.2024)

Dietingen (ots)

Rund 33.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls der am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, auf der Steingartenstraße passiert ist. Eine 53 Jahre alte Frau war auf der Steingartenstraße mit einem Mercedes unterwegs und wollte mit ihrem Wagen am rechten Straßenrand einparken. Beim Parkvorgang verwechselte sie die Bremse mit dem Gaspedal, woraufhin der Mercedes beschleunigte und gegen einen abgestellten Oldtimer der Marke BMW prallte. Die Polizei schätzt den am Mercedes entstandenen Blechschaden auf etwa 3.000 Euro und den am Oldtimer auf ungefähr 30.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

